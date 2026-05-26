Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φέρεται να αποτελεί στόχο της Μπαρτσελόνα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας σύμφωνα με καταλανικό μέσο.

Την ώρα που το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ολοένα και συζητείται πολύ έντονα για τον πάγκο του Παναθηναϊκού στην περίπτωση αποχώρησης του Άταμαν στο τέλος της σεζόν, οι Καταλανοί βάζουν στο κόλπο και την Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με την «L' Esportiu» η Μπαρτσελόνα εξετάζει τον «Ζοτς» ως επιλογή για την τεχνική ηγεσία της ομάδας αλλά είναι κάτι που θα δρομολογηθεί όταν και εφόσον αποφασίσει ο κορυφαίος προπονητής να επιστρέψει στους πάγκους.

Ο Σέρβος τεχνικός, που παραιτήθηκε από τον πάγκο της Παρτίζαν στις 25 Νοεμβρίου, είχε δώσει στον εαυτό του χρονικό περιθώριο μέχρι μετά το Final Four για να αποφασίσει για το μέλλον του. Και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα αποκαλύψει τις προθέσεις του τις επόμενες εβδομάδες.

Η Μπαρτσελόνα, αναφέρει και η «Mundo Deportivo» αναμένεται την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ στο τέλος της σεζόν με την Ντουμπάι να αποτελεί τον πιθανότερο σταθμό της μετέπειτα καριέρας του. Οι Καταλανοί σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ έχουν στο ραντάρ τους, τόσο τον Βασίλη Σπανούλη, όσο και τον Ίμπον Ναβάρο της Ουνικάχα Μάλαγα.