Γουόρντ: «Ποτέ δεν έχω δει αυτή την ομάδα να τα παρατά»!

O Τάισον Γουόρντ μίλησε στην κάμερα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της πρώτης Euroleague στην καριέρα του και τον χαρακτήρα της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο τέταρτο τρόπαιο της Euroleague κερδίζοντας (92-85) στον τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση.

Ο Τάισον Γουόρντ λίγο μετά την κατάκτηση της πρώτης του EuroLeague μίλησε στην κάμερα του Ολυμπιακού για τα συναισθήματά του και όχι μόνο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ που μετά την κατάκτηση του EuroCup και του Basketball Champions League, κέρδισε και τρίτη διαφορετική ευρωπαϊκή διοργάνωση, έκανε ένα εξαιρετικό Final Four με 8.5 πόντους κατά μέσο όρο και αναφέρθηκε στις στιγμές που έζησε.

Για τα συναισθήματά του ο Τάισον Γουόρντ είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ κουρασμένος. Ειλικρινά ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει.

Δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη και μεγάλη σεζόν, είχαμε πολλά πάνω και κάτω. Έχω δει νίκες και ήττες, αλλά δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατάει. Και το να έχεις τέτοιους ανθρώπους στα αποδυτήρια, είναι απίστευτο. Νιώθω ότι η πίεση δεν επηρεάζει αυτούς τους παίκτες και για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι δίπλα τους».

