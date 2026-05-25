Βρούτσης: «Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας»

Ο Γιάννης Βρούτσης σε ανάρτησή του στάθηκε στην διοργάνωση του Final Four από την Αθήνα και το «Telekom Center Athens».

Με αφορμή την κατάκτηση της Euroleague, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού έκανε λόγο για μεγάλη στιγμή του ελληνικού μπάσκετ και στάθηκε στις δυνατότητες της χώρας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού

«Ο Olympiacos B.C. κατέκτησε την 4η EuroLeague της ιστορίας του, ανεβάζοντας μαζί με τον Παναθηναϊκό στις 11 τις ελληνικές κατακτήσεις στη διοργάνωση από το 1996. Μια ακόμη μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ!

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές και στη διοίκηση της ομάδας για αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

Παράλληλα, η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα.

Το ΟΑΚΑ στάθηκε στο ύψος μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης, εντυπωσιάζοντας Έλληνες και ξένους θεατές! Ενα σύγχρονο γήπεδο-στολίδι για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό που μας κάνει περήφανους!»