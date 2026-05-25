Ο Μπαρτζώκας άλλαξε τον Ολυμπιακό για πάντα!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την επιρροή του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό και την αλλαγή στις ζωές των παικτών του.

Ο Ολυμπιακός όπως και το 2013 με τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης, φτάνοντας στο τέταρτο τρόπαιο Euroleague της ιστορίας του, στο Telekom Center Athens, όπου οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν (92-85) τη Ρεάλ Μαδρίτης, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή, όπου στο μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης οδηγούσαν την κούρσα ξορκίζοντας και την «κατάρα» που συνόδευε τον πρωτοπόρο της regular season.

Και αν αυτή η κούπα έχει μία υπογραφή αυτή είναι του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο εμβληματικός προπονητής Τζον Γούντεν έλεγε πως «ένας καλός προπονητής μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι. Ένας σπουδαίος προπονητής μπορεί να αλλάξει μια ζωή» και η φράση του αυτή ταιριάζει γάντι για τον Έλληνα κόουτς των «ερυθρολεύκων».

Ο Μπαρτζώκας δεν άλλαξε απλώς το παιχνίδι του Ολυμπιακού, άλλαξε τις ζωές όλων μέσα στον Οργανισμό. Άλλαξε τη νοοτροπία, την πίστη, την ψυχολογία μιας ομάδας που έμαθε να αντέχει, να επιστρέφει και τελικά να κατακτά την κορυφή χωρίς να προδώσει ποτέ τις αρχές της.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν κατέκτησε απλώς τη δεύτερη Euroleague με την ομάδα του, αλλά κέρδισε κάτι μεγαλύτερο. Τον σεβασμό όλης της Ευρώπης, τη δικαίωση που κυνηγούσε χρόνια, τη στιγμή που περίμενε υπομένοντας όλα όσα προσπάθησαν να τον λυγίσουν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρασε από χίλια κύματα. Άκουσε πολλά, αμφισβητήθηκε, δέχθηκε σκληρή κριτική και υπήρξαν στιγμές που πολλοί θα είχαν εγκαταλείψει. Εκείνος όμως όχι. Έμεινε όρθιος, δούλεψε περισσότερο και στο τέλος δικαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Με πίεση καθημερινά για την κορυφή, έγινε πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο έτοιμος από ποτέ να οδηγήσει τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της διαδρομής. Και το έκανε όπως ήξερε πάντα. Με ένταση, πάθος, φωνές, απαιτήσεις, αλλά και απόλυτη στήριξη στους παίκτες του. Με πίστη στο πλάνο του, ακόμα κι όταν γύρω του όλα έμοιαζαν να μην λειτουργούν όπως ήθελε. Και τελικά αυτή η πίστη έγινε τρόπος ζωής για ολόκληρο τον Ολυμπιακό.

Το περίφημο «bartzokas ball» δεν είναι απλώς μια μπασκετική φιλοσοφία. Είναι σχολή. Η κυκλοφορία της μπάλας, η αγωνιστική πειθαρχία, οι σωστές αποστάσεις, η αυταπάρνηση και η απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες του, έγιναν η ταυτότητα μιας ομάδας που έμαθε να κερδίζει ως σύνολο και όχι ως πρόσωπα. Προφανώς και χρειάστηκαν να βγουν μπροστά παίκτες με προσωπικότητα στις κρίσιμες στιγμές όπως ο Εβάν Φουρνιέ και ο Άλεκ Πίτερς, αλλά στο τέλος η ομαδική λειτουργία ήταν εκείνη που έκανε τη διαφορά.

Αυτός ο Ολυμπιακός δεν στηρίχθηκε μόνο στο ταλέντο. Στηρίχθηκε στον χαρακτήρα, στο βάθος (μακράν το πιο πλήρες ρόστερ της ιστορίας του) και στην πνευματική αντοχή. Οι προηγούμενες χαμένες ευκαιρίες δεν τον «σκότωσαν». Τον πείσμωσαν. Τον έκαναν πιο έτοιμο για τη στιγμή που τελικά θα ερχόταν.

Και όταν απέναντί του βρέθηκε η Ρεάλ των 11 ευρωπαϊκών τίτλων, δεν φοβήθηκε. Μπήκε στο παρκέ σαν ομάδα που ήξερε ότι αυτή τη φορά δεν θα αφήσει το όνειρο να χαθεί, όπως συνέβη το 2023 στο Κάουνας.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων στιγμών στον τελικό. Ο MVP της βραδιάς. Ο παίκτης που πήρε στις πλάτες του τον Ολυμπιακό όταν η μπάλα «έκαιγε» και έδειξε την προσωπικότητα ενός πραγματικού σταρ.

Δίπλα του όμως, ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε ένα μυθικό Final Four. Στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε ήταν αλάνθαστος με 7/7 σουτ εντός παιδιάς και 17 πόντους, ενώ στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ πρόσθεσε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Συνολικά στο Final Four, ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 33 πόντους και μόλις ένα χαμένο σουτ σε 13 προσπάθειες! Μια παρουσία καθοριστική, χωρίς να κάνει... θόρυβο. Από εκείνες που δεν... φωνάζουν, αλλά «χτίζουν» πρωταθλητές.

Η εικόνα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο φινάλε του τελικού τα έλεγε όλα. Η συγκίνηση ήταν εμφανής στο πρόσωπο του. Γιατί κάποια τρόπαια δεν κατακτιούνται μόνο με τακτική και ποιότητα εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά με αντοχή ψυχής. Και αυτή ήταν η νύχτα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν άλλαξε απλώς ένα παιχνίδι. Άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού.

