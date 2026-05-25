Ο Ουσμάν Γκαρούμπα της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου μετά τον ημιτελικό του Final Four 2026 κόντρα στη Βαλένθια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε να διαχειριστεί πολλές απουσίες στον τελικό του Final Four της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό και ουσιαστικά αντιμετώπισε τους «ερυθρόλευκους» χωρίς πεντάρι.

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ο τρίτος σέντερ της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο, αποχώρησε υποβασταζόμενος στον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια, εν τέλει υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα, όπως επιβεβαιώσε μεταφέροντας τα δυσάρεστα νέα η «Βασίλισσα».

Μάλιστα, ο ψηλός της Ρεάλ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου τις επόμενες μέρες όπερ και σημαίνει πώς ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα καλύψει το κενό κάτω από το καλάθι στο ισπανικό πρωτάθλημα.