Ρεάλ Μαδρίτης: Ολική ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα
Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε να διαχειριστεί πολλές απουσίες στον τελικό του Final Four της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό και ουσιαστικά αντιμετώπισε τους «ερυθρόλευκους» χωρίς πεντάρι.
Ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ο τρίτος σέντερ της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο, αποχώρησε υποβασταζόμενος στον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια, εν τέλει υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα, όπως επιβεβαιώσε μεταφέροντας τα δυσάρεστα νέα η «Βασίλισσα».
Μάλιστα, ο ψηλός της Ρεάλ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου τις επόμενες μέρες όπερ και σημαίνει πώς ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα καλύψει το κενό κάτω από το καλάθι στο ισπανικό πρωτάθλημα.
