Ο Εβάν Φουρνιέ φιλοξενήθηκε στον αέρα της εκπομπής Gazz Floor by Novibet και μοιράστηκε τα συναισθήματά του την επόμενη μέρα της κατάκτησης του τροπαίου της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 και ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε ο MVP του τελικού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» φιλοξενήθηκε στο Gazz Floor by Novibet από την πισίνα του σπιτιού του και μοιράστηκε τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του για την σπουδαία διάκριση.

Αναλυτικά

«Είμαι σπίτι μου, είναι πολύ όμορφα σήμερα. Πρώτα απ' όλα δεν ξύπνησα από χθες! Ο καιρός είναι τέλειος, το μυαλό μου είναι σε ηρεμία, είμαι ευγνώμων. Οι πανηγυρισμοί ήταν πολύ καλύτεροι απ' ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Το να έχουμε τόσο κόσμο στις 5 τα ξημερώματα ήταν πραγματικά τρελό. Πολύ ξεχωριστή βραδιά με γιορτινή διάθεση. Ήταν το ωραιότερο τέλος για την τέλεια ταινία».

Για το ματς: «Η Ρεάλ μας δημιούργησε πολλά προβλήματα εξαιτίας του small ball που έπαιζε. Όλο το πλάνο της άμυνας ήταν εξαιρετικό. Μάλιστα, ήταν πολύ εύστοχοι από την περιφέρεια ειδικά στην αρχή. Ήταν δύσκολο και κάναμε τεράστια προσπάθεια να επιστρέψουμε. Ήταν πολύ ανταγωνιστικοί και με αυτοπεποίθηση, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το χάναμε μπροστά στον κόσμο μας».

Για το αν δεν τα κατάφερνε: «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Δεν το σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα νικούσαμε. Τώρα που με ρωτάτε θα ήταν αποκαρδιωτικό. Καταστροφή και ντροπή για εμένα εξαιτίας των απαιτήσεων και της αγάπης που πέρνουμε από τους φιλάθλους. Αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Για το βήμα πίσω για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Εγώ θριαμβεύω με την αγάπη και τη θετικότητα και φέτος είχαμε το κίνητρο για τον κόσμο μας. Προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο για την ομάδα. Ο κόουτς έκανε τις κινήσεις που έπρεπε κι όλα πήγαν καλύτερα. Γιατί να παραπονεθούμε; Το σημαντικό είναι η νίκη! Ο Ντόρσεϊ πέρυσι δεν έπαιζε και φέτος επέστρεψε. Το άξιζε».

«Δεν υπήρχε περίπτωση να είχα οραματιστεί όλο αυτό από την αρχή, από τη στιγμή που έφτασα στο αεροδρόμιο. Η αγάπη του κόσμου ήταν κάτι απίστευτο. Στη Δύση δεν συναντάς κάτι τέτοιο. Το ανακάλυψα στην Ελλάδα και γι’ αυτό ήρθα εδώ. Ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία, να βιώσω το να κερδίζεις και να χάνεις εδώ. Εδώ δεν είναι απλώς παιχνίδι· δεν είναι αστείο να χάνεις. Ο κόσμος ακολουθεί την ομάδα από μικρά παιδιά. Στη Νότια Γαλλία δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Δεν είμαι τόσο διάσημος εκεί, ενώ εδώ, στη Γλυφάδα, μου συμβαίνει συχνά να με αναγνωρίζουν. Αυτό που συνέβη πέρυσι μας πλήγωσε. Δεν μπορούσαμε να το ξαναζήσουμε. Φέτος είχαμε πολύ πιο βαθύ ρόστερ και παρουσιαστήκαμε πολύ καλύτεροι, με εντελώς διαφορετικά προφίλ παικτών.»