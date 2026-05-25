Αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ο Μάριο Χεζόνια άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία του τελικού της EuroLeague.

Τα... παράπονα από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης για τη διαιτησία του τελικού της EuroLeague με τον Ολυμπιακό (92-85, 24/5) δεν προκύπτουν μονάχα από το επίσημο σάιτ της ομάδας, αλλά και από τους ίδιους τους αθλητές της.

Η «βασίλισσα» υπέκυψε στην ανωτερότητα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και είδε τους Πειραιώτες να σηκώνουν στον ουρανό του T-Center το τέταρτο δικό τους ευρωπαϊκό τρόπαιο, όμως η... απόδοση των ρέφερι δεν έμεινε στην απ'΄έξω.

Μετά τις επίσημες αναφορές από πλευράς Λος Μπλάνκος, το φως της δημοσιότητας είδαν και τα λόγια του Μάριο Χεζόνια. Ο άσος της Ρεάλ που σκόραρε 19 πόντους στο ματς, μίλησε μετά το φινάλε και άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία, όπως προκύπτει από την Diario As.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου είπε πως «Έγινε κάτι περίεργο», αφού προηγουμένως είχε δώσει τα συγχαρητήριά του στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

«Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος για όλους στην ομάδα μου, όχι μόνο για τους συμπαίκτες μου. Προφανώς, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό γιατί έχει έναν σπουδαίο προπονητή και καλούς παίκτες. Αλλά τους είχαμε...

Στο τέλος, υπήρξαν κάποιες αμήχανες και ατυχείς περιστάσεις, αλλά είμαι απίστευτα περήφανος. Δείξαμε για άλλη μια φορά τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο. Καρδιά, ενέργεια... Κάτι περίεργο συνέβη στο τέλος, και αυτό ήταν που επικράτησε. Αλλά πάνω απ' όλα, θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για τη Ρεάλ Μαδρίτης».