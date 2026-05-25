Ολυμπιακός: «Έχει στα ραντάρ του τον Κι της Βαλένθια»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να σχεδιάζει την επόμενη μέρα μετά την κατάκτηση της EuroLeague έχοντας στο στόχαστρο τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια, όπως μεταφέρει ισπανικό μέσο.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μέχρι την πηγή και να πιει και νερό κατακτώντας τη EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του, αυτή τη φορά στην Αθήνα.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μένουν πίσω στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας της ομάδας και μετά την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο που φέρεται να είναι ολοκληρωμένη υπόθεση, έχουν ρίξει τα βλέμματά τους στον Μπράξτον Κι.

Σύμφωνα με την «Tribuna Deportiva», ο 29χρονος φόργουορντ αποτελεί τον δεύτερο μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι καθιστώντας την υπόθεσή του πιο εύκολη. Μάλιστα, οι εμφανίσεις του απέναντι στον Παναθηναϊκό στα Playoffs της EuroLeague εκτόξευσαν τη φήμη του με τον μέσο όρο του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να είναι 6.3 πόντοι, 3.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής.

