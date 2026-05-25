Ο Έντι Τζόνσον έδειξε τη χαρά του για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, επιστρέφοντας στην κορυφή της Euroleague μετά το 2013. Νίκησε στον τελικό τη Ρεάλ και πανηγύρισε την 4η ευρωπαϊκή του κούπα.

Ένας παλιός γνώριμος έδειξε τη χαρά του για τον θρίαμβο της ομάδας του Μπαρτζώκα με ανάρτηση του στο instagram. Ο λόγος για τον Έντι Τζόνσον που αποθέωσε τον Ολυμπιακό.

«Συγχαρητήρια – Συγχαρητήρια – Συγχαρητήρια – Μεγάλοι Κόκκινοι», έγραψε στην αρχή ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών, ενώ στη συνέχεια ανέβασε video που ο Φουρνιέ σηκώνει την κούπα.

«Μεγάλος κόκκινος. Είμαι υπερήφανος Ολυμπιακέ», σχολίασε ο Τζόνσον ανεβάζοντας το video.

Έκανε εντυπωσιακή σεζόν στον Ολυμπιακό το 1994-95 και κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague την ίδια χρονιά.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».