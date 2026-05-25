Ο εκ των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού τραγούδησε γνωστό σύνθημα μέσα σε ντελίριο από τους φίλους της ομάδας στον Πειραιά.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/5) κράτησαν οι πανηγυρισμοί των φίλων του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετά την κατάκτηση της φετινής EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center και έραψαν επιτέλους το 4ο αστέρι στη φανέλα τους, προκαλώντας χαμό στους φιλάθλους ανά τη χώρα. Φυσικά, το μεγάλο πάρτι στήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν παρέα με το βαρύτιμο τρόπαιο.

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την χαρά του, τραγουδώντας το γνωστό σύνθημα «Μέχρι τέλους οέ, οέ, οέ» μέσα σε ντελίριο από τους φιλάθλους που είχαν κατακλύσει την περιοχή.