Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν στον κόσμο του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο και αναφέρθηκαν στο νέο ΣΕΦ.

Μεθυσμένη πολιτεία είναι από το βράδυ της Κυριακής (24/5) ο Πειραιάς, αφού ο Ολυμπιακός σήκωσε στον ουρανό του T-Center το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης, ξόρκισαν τις... κατάρες και πανηγύρισαν για 4η φορά στην ιστορία τους την κούπα της EuroLeague, μέσα σε αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους τους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου του αιώνιου αντιπάλου.

Φυσικά, το πάρτι συνεχίστηκε μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το σημείο συνάντησης για τα...πανηγύρια, όπου άπαντες έμειναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί, οι ιδιοκτήτες της ομάδας μίλησαν στον κόσμο, αναφερόμενοι στο νέο ΣΕΦ.

«Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα, όλη την ομάδα. Για σας γίνονται όλα, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους. Πόσοι είμαστε δεν βλέπω. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά», είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Από την πλευρά του, ο αδερφός του, Παναγιώτης, ανέφερε: «Αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά».