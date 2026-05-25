Ο Εβάν Φουρνιέ απόλαυσε την κάθε στιγμή πάνω στο πούλμαν του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και ο Πειραιάς το γιόρτασε με την ψυχή του.

Στο κέντρο του Πειραιά, μπροστά από το δημαρχείο, στήθηκε μια μεγάλη γιορτή, με τον κόσμο και την ομάδα να γίνονται ένα και να γιορτάζουν με την ψυχή τους την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ήταν μόνο πρωταγωνιστής στο παρκέ, αλλά και στους πανηγυρισμούς. Ο Γάλλος το έζησε με την ψυχή του πάνω στο πούλμαν στον δρόμο για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Φυσικά ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποθέωσε για την σπουδαία προσφορά του στην φετινή κατάκτηση του Euroleague.

