Ραγδαίες οι εξελίξεις και οι αποκαλύψεις για τους έξι συλληφθέντες, τα «δωροδοκημένα» πρόσωπα και η έρευνα για τους στημένους αγώνες.

Μετά τις συλλήψεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και των υπόλοιπων πέντε εμπλεκομένων, τριών εν ενεργεία διαιτητών, ενός αρχιδιαιτητή που υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, καθώς και ενός επιχειρηματία που είναι πρώην αθλητής, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται νεότερα στοιχεία αναφορικά με το κύκλωμα στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτες πράξεις αφορούν 50 αγώνες σε βάθος δεκαετίας (2016-2026), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα διοργανώσεων. Από τα εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1 και την Α2 αλλά και μια αναμέτρηση εκτός των συνόρων.

Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα (δωροδοκία και δωροληψία βάσει του αθλητικού νόμου), η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο ανακριτή, όπου οι έξι κατηγορούμενοι θα περάσουν αύριο (22/10) το κατώφλι του γραφείου, προκειμένου να απολογηθούν και να δώσουν εξηγήσεις.