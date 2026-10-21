Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στο ελληνικό μπάσκετ, σύμφωνα με πληροφορίες θα διεξαχθούν κανονικά οι αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της GBL, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Τις τελευταίες ώρες, η σύλληψη του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των υπόλοιπων πέντε εμπλεκομένων, τριών εν ενεργεία διαιτητών, ενός αρχιδιαιτητή που υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, καθώς και ενός επιχειρηματία που είναι πρώην αθλητής, έχει πυροδοτήσει θύελλα εξελίξεων στους κόλπους του ελληνικού μπάσκετ.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά οι αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της GBL, το Σαββατοκύριακο (24-25/10), που έπεται. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται κανονικά, ενόσω οι εξελίξεις τρέχουν, σε ένα σκάνδαλο που η έκβασή του θα έχει βαρύνουσα σημασία για την ελληνική καλαθοσφαίριση.