Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Καλύτερα θα'ναι ο μπασκετικός Ολυμπιακός με ξένους διαιτητές»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να συλαμβάνεται κατόπιν εντάλματος. Μαζί με τον ίδιο, συνελήφθησαν ακόμα ακόμα έξι άτομα με τη διαδικασία του αυτοφώρου και θα οδηγηθούν στη ΓΑΔΑ για να καταθέσουν.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Galacticos by ELABET σχολίασαν το τι συμβαίνει όσον αφορά τη διαιτησία και συγκεκριμένα τους Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο, με τον Κώστα Νικολακόπουλο να προσθέτει πως θα ήταν καλύτερες οι συνθήκες για τον Ολυμπιακό έαν ορίζοντας στα παιχνίδια του μόνο ξένοι διαιτητές.
Επιπλέον, σημείωσε ότι με ξένους ρέφερις οι Ερυθρόλευκοι έχουν 20 νίκες στα 21 ματς τους.
Δείτε το απόσπασμα στους Galacticos by ELABET
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