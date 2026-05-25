Δείτε τα highlights από τον τελικό της Euroleague και την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό θρόνο κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85.

Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four έχοντας στον τελικό 20 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Άλεκ Πίτερς ακολούθησε έχοντας 16 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές και 7 ριμπάουντ ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Βεζένκοβ (12π.) και Γουόκαπ (10π.)

Δείτε τι καλύτερες στιγμές του τελικού

