Αντετοκούνμπο: «Έχω βρεθεί σε πολλά Final Four αλλά ποτέ σε τέτοια ατμόσφαιρα»

Ο σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, μίλησε για την ατμόσφαιρα που βίωσε στο T-Center και το Final Four.

Ο Αντετοτοκούνμπο - που βρέθηκε στον νικηφόρο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στην Ευρωλίγκα - σχολίασε για το Final Four: «Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Πιστεύω και αυτή είναι η άποψή μου ότι η Euroleague πρέπει να φέρνει κάθε χρόνο στην Αθήνα το Final Four.

Έχω βρεθεί και δει πολλά Final Four αλλά δεν έχω δει ποτέ ατμόσφαιρα σαν και αυτήν. Οπότε η Ευρωλίγκα θα πρέπει να σκεφτεί να φέρνει κάθε χρόνο στην Αθήνα το Final 4 διότι αυτή ήταν η πιο απίστευτη ατμόσφαιρα που έχω βρεθεί».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα



