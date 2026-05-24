Ο Τρέι Λάιλς, που καλείται να σηκώσει το βάρος στη θέση «5», πέτυχε τους μισούς πόντους της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο δεκάλεπτο του τελικού της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρατάχθηκε στο glass floor του Telekom Center Athens απέναντι στον Ολυμπιακό χωρίς τους Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Ουσμάν Γκαρούμπα, με τον Τρέι Λάιλς να καλείται να σηκώσει το βάρος στη θέση «5».

Ο Λάιλς ξεκίνησε βασικός κόντρα στους Πειραιώτες και πέτυχε τους μισούς πόντους της Ρεάλ στο πρώτο δεκάλεπτο! Συγκεκριμένα, η «Βασίλισσα» προηγήθηκε με 19-26 στο 10’, με τον Λάιλς να γεμίζει τη στατιστική του με 13 πόντους, 2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 8:49 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

