Οι απόντες της Ρεάλ: Τι πραγματικά χάνει η Ρεάλ από τις απουσίες της και ποιοι έρχονται από πίσω

Ο Έντι Ταβάρες αποτελεί τη μεγάλη απουσία της Ρεάλ στο Final Four, με τη «Βασίλισσα» να στερείται επίσης τους Άλεξ Λεν-Ουσμάν Γκαρούμπα, και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα στη θέση «5» των Μαδριλένων ενόψει του τελικού με τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00).

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να τελειώσει τη δουλειά στην πέμπτη σερί συμμετοχή του σε Final Four απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta), μια ομάδα που ξεχειλίζει από εμπειρία και ταλέντο, αλλά θα παραταχθεί στο glass floor του Telekom Center Athens χωρίς καθαρό σέντερ.

Ο τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Βαλένθια σόκαρε τους πάντες, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να επιβεβαιώνει στη συνέντευξη Τύπου την απουσία του 24χρονου ψηλού, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ μετά τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν. Ο Γκαρούμπα ήταν εκείνος που, θεωρητικά τουλάχιστον, επρόκειτο να σηκώσει το βάρος στο Final Four, ωστόσο αποχώρησε υποβασταζόμενος και πλέον ο Ιταλός κόουτς καλείται να διαχειριστεί τη λειψανδρία στη θέση «5», έχοντας απέναντί του μία από τις πληρέστερες front lines της διοργάνωσης.

Το ζήτημα, λοιπόν, έχει να κάνει με τον τρόπο που ο Σκαριόλο θα αντιμετωπίσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού, ο οποίος, σημειωτέον, παρατάχθηκε με τρεις σέντερ στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ).

Οι επιλογές του Σκαριόλο

Η επικρατέστερη σκέψη είναι πως η θέση «5» μπορεί να καλυφθεί από τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος αγωνίστηκε ήδη ως σέντερ στον ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια. Ο ίδιος είχε δηλώσει πριν ταξιδέψει στην Αθήνα ότι, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει ξαναπαίξει σε αυτή τη θέση και ότι είναι συνηθισμένος να μαρκάρει πιο δυνατούς αντιπάλους.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο Τσούμα Οκέκε, ο οποίος αγωνίστηκε για μερικά λεπτά ως «5» μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, στο τελευταίο δεκάλεπτο του ημιτελικού με τη Βαλένθια. Υπάρχει και η επιλογή του Ίθαν Αλμάνσα (20 ετών, 2.08 μ.), ο οποίος όμως είναι νεαρός και άπειρος, χωρίς να έχει πάρει πολλά λεπτά συμμετοχής μέσα στη σεζόν. Ίσως χρησιμοποιηθεί για λίγο, ώστε να φθείρει κάποιον από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, παίζοντας σκληρή άμυνα, ακόμη κι αν φορτωθεί γρήγορα με φάουλ.

Η ζώνη του EuroBasket 2022 που έφερε το χρυσό στην Ισπανία

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα που έχει προκύψει όσον αφορά τα προβλήματα τραυματισμών της Ρεάλ. «Είμαι σίγουρος ότι ο Σέρτζιο θα βρει έναν τρόπο για να το καλύψει αυτό το κενό. Ότι θα σχεδιάσει κάτι διαφορετικό για να καλύψει αυτές τις απουσίες που υπάρχουν στην ομάδα του. Ίσως με ζώνη, ίσως ένας παίκτης και τέσσερις σε ζώνη. Άλλωστε είναι κάτι που έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν» ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού, και κάπου εκεί ο κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης, απευθύνθηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, λέγοντας μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Τάιλερ, μην γελάς με αυτό».

Αυτό, λοιπόν, που πιθανότατα θα κάνει ο Σκαριόλο είναι να δοκιμάσει κάποια ζώνη. Κάθε φορά που αντιμετώπιζε δυσκολίες, δοκίμαζε άμυνα ζώνης με την Εθνική Ισπανίας. Χρησιμοποιούσε αρκετά συχνά την άμυνα «box and one»: τέσσερις παίκτες σε ζώνη και ένας σε προσωπική άμυνα. Ο ειδικός στην άμυνα στο τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ είναι ο Λουίς Γκιλ, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια βοηθός του Σκαριόλο στην Εθνική Ισπανίας. Εκείνος ήταν υπεύθυνος για αυτές τις άμυνες ζώνης, οι οποίες λειτούργησαν πολλές φορές με τη «ρόχα» και χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα στο EuroBasket 2022, όταν η Εθνική Ισπανίας κατέκτησε απρόσμενα το τρόπαιο.

Τι πραγματικά χάνει η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε ψηλούς, αλλά απέναντι στη Βαλένθια δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα να μαζέψει 17 περισσότερα ριμπάουντ.

Η «Βασίλισσα» θα παραταχθεί στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό χωρίς τον Ταβάρες, ο οποίος ορίζει τις καταστάσεις στην άμυνά της, αλλά και στην επίθεση με τα επιθετικά του ριμπάουντ. Φέτος μέτρησε 9.6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ σε 39 συμμετοχές, όλες ως βασικός για τη Ρεάλ, που έφτασε στο Final Four σημειώνοντας 18 νίκες σε 19 αγώνες στο γήπεδό της στη regular season και κάνοντας το 3-1 στη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Άλεξ Λεν ήταν εκείνος που ερχόταν από τον πάγκο, μένοντας στο παρκέ για περίπου 9 λεπτά (3π., 2 ριμπ.), ενώ ο Γκαρούμπα βελτίωσε τους μέσους όρους του απέναντι στη Χάποελ (10,2π., 5 ριμπ.), όμως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στους Πειραιώτες. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πληγωμένη, όμως διαθέτει παίκτες με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, είναι μια ομάδα που στηρίζεται στη σκληράδα της στην άμυνα και παραμένει επικίνδυνη παρά τις απουσίες.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».