Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στη Ρεάλ και οι πρώτοι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» έφτασαν στον σταθμό «Ειρήνη» σχεδόν τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη του τελικού (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να τελειώσει τη δουλειά στην πέμπτη σερί συμμετοχή του σε Final Four απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta), μια ομάδα που ξεχειλίζει από εμπειρία και ταλέντο, αλλά θα παραταχθεί στο glass floor του Telekom Center Athens χωρίς καθαρό σέντερ.

Οι φίλοι των Πειραιωτών θα δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες, καθώς περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι αναμένονται για τον σπουδαίο αγώνα με τη Ρεάλ. Μάλιστα, οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού έφτασαν στον σταθμό «Ειρήνη» σχεδόν τέσσερις ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης!

🔴⚪️ Οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν φτάσει στον σταθμό «Ειρήνη» 4 ώρες πριν τον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης!#olympiacosbc pic.twitter.com/KRsTSOLa2a — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 24, 2026

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

