Χέιζ-Ντέιβις: Προπόνηση με δεμένο χέρι στο «T-Center»
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Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε προπόνηση στο «T-Center» με το αριστερό του χέρι να είναι δεμένο.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και θα χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Αμερικανός ωστόσο, δεν το βάζει κάτι και δουλεύει σκληρά για την επιστροφή του στη δράση.
Ο 31χρονος φόργουορντ, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube. Παρότι είχε δεμένο το αριστερό του χέρι, ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε ασκήσεις με μπάλα, ενώ πήγε και στο γυμναστήριο.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: YouTube // Nigel Hayes-Davis
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