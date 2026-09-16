Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε προπόνηση στο «T-Center» με το αριστερό του χέρι να είναι δεμένο.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και θα χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Αμερικανός ωστόσο, δεν το βάζει κάτι και δουλεύει σκληρά για την επιστροφή του στη δράση.

Ο 31χρονος φόργουορντ, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube. Παρότι είχε δεμένο το αριστερό του χέρι, ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε ασκήσεις με μπάλα, ενώ πήγε και στο γυμναστήριο.