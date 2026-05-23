Ο Μίλαν Τόμιτς θα συνεχίσει στην άκρη του πάγκου του Ερυθρού Αστέρα μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς θα απομακρυνθεί άμεσα ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Με τον Μίλαν Τόμιτς στον πάγκο θα συνεχίσει ως το τέλος της σεζόν ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να απομακρύνει άμεσα στον Σάσα Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα.

Όπως αναφέρει η «Meridian», η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου πήρε την απόφαση αυτή μετά τη «σκούπα» με 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της ABA Liga από την Παρτίζαν.

Ο Μίλαν Τόμιτς είναι εκείνος που θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να αποχωρεί άμεσα, καθώς η ομάδα δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι τους τελικούς και να διεκδικήσει τον τίτλο στην Αδριατική Λίγκα (ABA Liga).

Η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν παραμένει άγνωστη, καθώς σε κάθε περίπτωση ο Ερυθρός Αστέρας ήταν σε διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του Σάσα Ομπράντοβιτς από τη στιγμή που στην Euroleague δεν προχώρησε η ομάδα, όσο περίμεναν οι διοικούντες του συλλόγου. Το στραπάτσο με την Παρτίζαν απλώς επέσπευσε το «διαζύγιο» και πλέον ξεκινάει ολόκληρη συζήτηση για το ποιος θα αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας μέσα στο καλοκαίρι.

