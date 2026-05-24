Το μήνυμα των Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς προς τον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει του αποψινού τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00).

Ολοένα και πλησιάζει η ώρα για το πρώτο τζάμπολ του φετινού τελικού της Euroleague, καθώς απόψε (24/5) στις 21:00 στο T-Center, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τάισον Γουόρντ αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τον κόσμο των «ερυθρόλευκων», μέσω του επίσημου καναλιού της Πειραϊκής ΚΑΕ.

Οι δηλώσεις Γουόρντ και Τζόουνς

Νιώθεις περισσότερο πίεση για τον τελικό ή ανυπομονείς περισσότερο για αυτή τη μάχη;

«Ανυπομονώ, αλλά σίγουρα έχω και άγχος. Αυτό είναι κάτι που αγαπώ στο μπάσκετ, ότι βγάζει τον καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό σου. Βλέπεις τα πάνω και τα κάτω, την ημέρα πριν και την ημέρα μετά. Οπότε τώρα απλώς απολαμβάνω τα συναισθήματα που έχω και θα προσπαθήσω να τα χρησιμοποιήσω υπέρ μου στη συνέχεια».

Πώς είναι η εμπειρία σου από το πρώτο σου Final Four;

«Σίγουρα πιο τρελή από όσο φανταζόμουν. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα μπορούσαν όλα να είχαν εξελιχθεί τελείως διαφορετικά χθες (σ.σ. την Παρασκευή) και μπορούν να εξελιχθούν τελείως διαφορετικά και αύριο (σσ σήμερα). Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία και ελπίζω αύριο να τελειώσουμε ψηλά».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο μας;

«Να έρθετε. Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Είναι κάτι ξεχωριστό για εσάς, αλλά είναι και για εμάς. Και πιστεύω πως αν είστε εκεί, τότε εμείς θα παίξουμε ακόμα πιο σκληρά».

Υπάρχει πίεση ή ανυπομονησία για τον τελικό;

«Περισσότερο ανυπομονώ για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και δεν πρόκειται να μας κάνει τη ζωή εύκολη, όμως ούτε εμείς θα τους την κάνουμε. Περιμένω μια πραγματική μάχη αύριο και ένα σκληρό παιχνίδι μέχρι τέλους».

Πώς ζεις την εμπειρία με τον κόσμο και τι περιμένεις για αύριο;

«Το ίδιο πράγμα με την Παρασκευή, αλλά από ότι ακούω θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο. Οπότε φαντάζομαι ότι η εξέδρα μας θα είναι ακόμη πιο δυνατή. Είμαι χαρούμενος που θα έχουμε τους οπαδούς μας στην εξέδρα».