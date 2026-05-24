O πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ θα παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Έφτασε η στιγμή που θα βγει ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center της Αθήνας.

Οι Μαδριλένοι θα έχουν τη στήριξη και του ισχυρού άνδρα τους. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΑS, o Φλορεντίνο Πέρεθ ταξιδεύει για την Αθήνα με σκοπό να δει από κοντά τον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό και την προσπάθεια της παρέας του Καμπάτσο και του Χεζόνια.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ θέλει να βάλει άλλο ένα τρόπαιο στη συλλογή του ως πρόεδρος της Βασίλισσας της Ευρώπης. Άλλωστε η Ρεάλ είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στο ευρωπαϊκό στερέωμα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έχει 11 τρόπαια Euroleague και 15 Champions League.

Ο Πέρεθ είχε βρεθεί κοντά στην ομάδα του και το 2023, τότε που ο Γιουλ είχε χαρίσει τον τίτλο στην Ρεάλ απέναντι στους Πειραιώτες.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

