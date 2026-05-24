Το πρόβλημα με τα εισιτήρια του Final Four συνεχίζεται, αφού αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού δεν τα έχουν παραλάβει.

Σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια των ημιτελικών. Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσαν αρκετοί φίλαθλοι, ενώ σύμφωνα με τη Φενέρ περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο».

Aπό την πλευρά του ο Τσους Μπουένο τόνισε πως «κανένα άτομο χωρίς εισιτήριο δεν μπήκε στο γήπεδο!».

Πάντως λίγες ώρες πριν τον τελικό συνεχίζει να υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια. Στην Εuroleague δεν σου δίνει επιλογή να κατεβάσεις τα εισιτήρια. Αρκετός κόσμος δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ενώ δεν υπάρχει και καμιά απάντηση από τη Εuroleague.

Άτομα που έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια και έχουν κάνει download το εισιτήριο τους πλέον μπαίνουν στην πλατφόρμα της Euroleague και δεν υπάρχει το κουμπί του download ώστε να κατεβάσουν τα εισιτήρια τους και να τα σκανάρουν στις εισόδους.

Aγωνία υπάρχει στον κόσμο για άλλη μια ημέρα, αφού σε λίγες ώρες (21:00) γίνεται το τζάμπολ του τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ και το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».