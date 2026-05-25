Πίτερς: «Θέλω να σφίξω το χέρι σε κάθε έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Άλεκ Πίτερς μετά την κατάκτηση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μέχρι την πηγή και να πιει και νερό κατακτώντας τη EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του, αυτή τη φορά στην Αθήνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για την απόδοσή του στην τελική φάση της διοργάνωσης στην κάμερα του OlympiacosBC TV και μοιράστηκε τα συναισθήματά του.

«Νιώθω ευλογημένος, συγκινημένος και κουρασμένος. Όλα μαζί! Στο μυαλό μου επικρατεί ένας ανεμοστρόβιλος συναισθημάτων και είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Παλεύαμε για αυτό τόσο καιρό και ήταν σαν να κουβαλούσαμε ένα βάρος, αλλά τελικά τα καταφέραμε».

Για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ο Πίτερς είπε: «Δεν ξέρω πότε θα ξαναζήσουν μια τέτοια ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, αλλά σίγουρα είναι ιδιαίτερο. Σας ευχαριστώ. Εδώ και τέσσερα χρόνια μου δείχνουν αγάπη και με στηρίζουν και θα ήθελα να σφίξω το χέρι στον καθένα τους. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να τους ευχαριστήσω αρκετά».