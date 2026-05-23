Εξαπέλυσε νέα επίθεση η Φενέρ στη Euroleague: «Νύχτα ντροπής, περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο»

Η Φενέρ μέσω του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Τσεμ Τσερίτσι εξαπέλυσε επίθεση στη Euroleague για τα όσα έγιναν πριν και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό. Λίγο αργότερα εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση.

Έντονα παράπονα έκαναν οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague για το θέμα των εισιτηρίων του Final Four στο Telekom Center Athens. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής ομάδας Τσεμ Τσιρίτσι ήταν καυστικός σε ότι αφορά το ζήτημα των εισιτηρίων και μιλώντας στo SSport, χαρακτήρισε ντροπιαστική την διοργάνωση, την Παρασκευή 22/5. Και σήμερα, Σάββατο... ξαναχτύπησε μέσω ανάρτησης του, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η νύχτα θα μείνει στην ιστορία ως νύχτα ντροπής».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τσερίτσι

Dün Atina’da sadece bir yarı final kaybetmedik; Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonlarından birinin nasıl yönetilemediğine de hep birlikte şahit olduk.

Final Four dediğiniz yer, sadece parkede oynanan basketboldan ibaret değildir. O organizasyon; güvenliktir, adalettir,… — Cem Ciritci (@cemciritci) May 23, 2026

«Χθες στην Αθήνα δεν χάσαμε απλώς έναν ημιτελικό· όλοι μαζί γίναμε μάρτυρες του πόσο κακοδιαχειρίστηκε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το Final Four δεν αφορά μόνο το μπάσκετ που παίζεται στο παρκέ. Η διοργάνωση αφορά την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των φιλάθλων, τη διαχείριση των εισιτηρίων, τον σχεδιασμό των κερκίδων, τον σεβασμό προς τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Όμως χθες στην Αθήνα, φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε που είχαν αγοράσει τα εισιτήριά τους, είχαν πληρώσει και ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, έμειναν να περιμένουν έξω από τις πόρτες του γηπέδου. Οικογένειες χωρίστηκαν, άνθρωποι έμειναν μέσα στην αβεβαιότητα και ο σχεδιασμός των κερκίδων μετατράπηκε σε απόλυτο χάος. Ενώ οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο, διαπιστώθηκε ακόμη και παρουσία οπαδών της αντίπαλης ομάδας στη δική τους οικογενειακή εξέδρα.

Αυτό είναι απαράδεκτο.

Αναμένουμε επίσης μια ξεκάθαρη, συγκεκριμένη και ικανοποιητική εξήγηση από τη EuroLeague και τους διοργανωτές σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από φιλάθλους και πολίτες, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο εισήλθαν στο γήπεδο. Αν ισχύει ότι κάτοχοι εισιτηρίων έμειναν εκτός ενώ άτομα χωρίς εισιτήριο μπήκαν μέσα, τότε δεν πρόκειται πλέον για ένα απλό οργανωτικό πρόβλημα· πρόκειται για ευθεία παραβίαση των δικαιωμάτων των φιλάθλων και κατάρρευση της αξιοπιστίας της διοργάνωσης.

Μια διοργάνωση όπως η EuroLeague, που ισχυρίζεται ότι αποτελεί την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν μπορεί να αποτυγχάνει στο πιο βασικό της καθήκον: να εξασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι με εισιτήριο εισέρχονται έγκαιρα, με ασφάλεια και δίκαια στο γήπεδο.

Οι διαιτητικές αποφάσεις μπορούν να συζητηθούν, η διαχείριση του αγώνα μπορεί να συζητηθεί, η ατμόσφαιρα στις εξέδρες μπορεί να συζητηθεί. Όμως τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια διοργάνωση που δείχνει τόσο εκτός ελέγχου, τόσο απροετοίμαστη και τόσο αδιάφορη.

Οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε ήταν χθες εκεί για να στηρίξουν την ομάδα τους. Δεν ήταν τουρίστες· ήταν άνθρωποι που βρέθηκαν στην Αθήνα για να μεταφέρουν την προσπάθεια, την πίστη και τα χρώματα αυτής της σεζόν.

Σε ένα Final Four, το δικαίωμα του φιλάθλου δεν μπορεί να μένει έξω από την πόρτα.

Σε ένα Final Four, οικογένειες δεν μπορεί να γίνονται θύματα.

Σε ένα Final Four, η διοργάνωση δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας».

Θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους σχετικά με όλες τις αδικίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας σε αυτή τη διαδικασία, τις ελλείψεις στην ασφάλεια και την οργάνωση, τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι κάτοχοι εισιτηρίων κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, τις καταγγελίες για παρατυπίες στις θέσεις των κερκίδων και όλους τους ισχυρισμούς σχετικά με την είσοδο θεατών χωρίς εισιτήριο. Όλα τα απαραίτητα αρχεία, οι μαρτυρίες και τα έγγραφα θα συγκεντρωθούν και θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την έναρξη νομικών διαδικασιών κατά των υπευθύνων.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί τα δικαιώματα των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, την προσπάθειά τους και τη θέση τους στην εξέδρα που κέρδισαν με τον ιδρώτα τους.

Η EuroLeague δεν έχει την πολυτέλεια να παρουσιάσει αυτή την εικόνα ως ένα απλό “ατυχές περιστατικό”. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις, να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό αποζημίωσης για τους φιλάθλους που επηρεάστηκαν.

Γιατί αυτό που συνέβη χθες δεν είναι μόνο ζήτημα της Φενέρμπαχτσε.

Είναι ζήτημα της αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Και χθες στην Αθήνα, αυτή η αξιοπιστία δέχθηκε ένα βαρύ πλήγμα.

Για όλους όσοι παραβίασαν τα δικαιώματα των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, έκαναν τα στραβά μάτια και στη συνέχεια επέλεξαν τη σιωπή, αυτή η νύχτα θα μείνει στην ιστορία ως νύχτα ντροπής. Και ας γνωρίζουν όλοι όσοι σιώπησαν απέναντι σε αυτό το σκάνδαλο: Χθες στην Αθήνα δεν απέτυχε μόνο μια διοργάνωση· η τιμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ έμεινε έξω από την πόρτα».

Η ανακοίνωση της Φενέρ

EuroLeague Final Four Organizasyonunda Yaşanan Biletleme Sorunları Hakkında



«Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων πριν από τον ημιτελικό αγώνα του Final Four της EuroLeague μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού την Παρασκευή το βράδυ 22 Μαΐου, ανεξαρτήτως κατηγορίας εισιτηρίων, και η προσέγγιση της διοίκησης της EuroLeague σε αυτή τη διαδικασία είναι εντελώς απαράδεκτη.

Από τη στιγμή που καθορίστηκαν οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four, η μοναδική μας προτεραιότητα ως Φενέρμπαχτσε ήταν να παρέχουμε στους οπαδούς μας τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εισιτηρίων και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οπαδοί μας μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο ομαλά, με ασφάλεια και υγεία.

Ωστόσο, μια αλυσίδα τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων, που ξεκίνησαν από την πλευρά της EuroLeague το βράδυ πριν από τον αγώνα και κατέληξαν στην κατάρρευση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, δεν μπόρεσαν να επιλυθούν μέχρι την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Μάλιστα, εξετάστηκε ακόμη και η αναβολή του αγώνα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας, Άντεμ Κοζ και Τσεμ Τσιρίτσι, μαζί με όλα τα αρμόδια στελέχη και υπαλλήλους του συλλόγου, εργάστηκαν ενεργά στο γήπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να επιλύσουν τα προβλήματα και να διασφαλίσουν ότι οι οπαδοί μας δεν θα υπέστησαν καμία ταλαιπωρία. Επίσης, κινητοποίησαν όλους τους πόρους τους γύρω από το στάδιο, στα σημεία εισόδου και στις πύλες εισόδου.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, καταβλήθηκαν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί που δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων ή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα εισιτήριά τους θα μπορούσαν να εισέλθουν στο στάδιο. Καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας.

Παρόλο που οι πληροφορίες όλων των οπαδών που ζήτησαν εισιτήρια και πραγματοποίησαν πληρωμές παρασχέθηκαν πλήρως στην EuroLeague από τον σύλλογό μας, οι διαταραχές και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λόγω της διεξαγωγής της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων του Final Four μέσω διαφορετικών καναλιών και συστημάτων ήταν πέρα ​​από τον έλεγχο του συλλόγου μας.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι θα επιδιώξουμε το ζήτημα στις διοικητικές και νομικές του πτυχές εκ μέρους όλων των οπαδών μας που επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους οπαδούς μας που αντιμετώπισαν ταλαιπωρία παρά το γεγονός ότι ήρθαν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα μας».

