Βεζένκοβ: «Είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ»!

Ο Σάσα Βεζενκοβ έκανε δηλώσεις στο κανάλι του Ολυμπιακού στο youtube ενόψει του μεγάλου τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00).

Συγκρατημένη αισιοδοξία από τον Σάσα Βεζένκοβ ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να εξηγεί ότι άπαντες είναι πιο ώριμοι απο ποτέ έχοντας μπροστά τους αυτήν την τόσο μεγάλη πρόκληση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο κανάλι του Ολυμπιακού

Ανυπομονησία ή πίεση; «Τίποτε από τα δύο. Νομίζω ότι ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Σήμερα είναι Σάββατο. Να ξυπνήσουμε αύριο, να είμαστε καλά και να είμαστε έτοιμοι να πάμε το απολαύσουμε και να δώσουμε τα πάντα για το παιχνίδι».

Υπάρχει κάτι που δεν θα πρέπει να κάνετε για να σηκώσει ο Ολυμπιακός την EuroLeague; «Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί και εξασκηθεί. Είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Ο κόσμος την Παρασκευή έδωσε βροντερό «παρών». Τι περιμένεις να δεις αύριο; «Φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο πολλοί. Δεν το σκέφτομαι πολύ γιατί θέλω να ζω την κάθε στιγμή ξεχωριστά, οπότε με το που βγω στο γήπεδο νομίζω θα το νιώσουμε όλοι μαζί και θα πάμε για τον στόχο μας».

Ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού; «Τους ευχαριστούμε. Να έρθουν να στηρίξουν με τη φωνή τους και στο τέλος όλοι μαζί να πετύχουμε τον στόχο μας».

