Ο Μπαρτζώκας αποκαλύπτει στο Gazzetta τι μουσική θέλει να ακούσει εάν ο Ολυμπιακός σηκώσει την EuroLeague

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε στο δίλημμα Iron Maiden ή Metallica και αποκαλύπτει στην κάμερα του Gazzetta τι θυα ήθελε να ακούσει μετά τον τελικό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να απαντήσει σε... μουσικό δίλημμα από τον Νίκο Ράπτη, με τον κόουτς του Ολυμπιακού να δείχνει για ακόμη μια φορά τον φανταστικό του χαρακτήρα και το χιούμορ του.

«Εγώ δεν είμαι πολύ του μέταλ. Η κόρη μου είναι περισσότερο. Θα άκουγα πολύ ευχάριστα και τις δύο συναυλίες» απάντησε αρχικά στην ερώτηση Iron Maiden ή Metallica.

Επιπλέον, στην ερώτηση «Τι ακούμε όταν το σηκώσει ο Ολυμπιακός;», ο Γιώργος Μπαρτζώκας διάλεξε... Metallica!

«Θα βάζαμε των Metallica την εισαγωγή που όλοι περιμένατε».

