Χάινς στο Gazz Floor: «Έχω πολύ άγχος για τον τελικό του Ολυμπιακού σαν να πρόκειται να παίξω εγώ!»

Ο Κάιλ Χάινς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το άγχος που νιώθει που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στον τελικό του Final Four και τόνισε τα σημεία κλειδιά για τη νίκη.

Η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς του Final Four, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον Ολυμπιακό, ο οποίος προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου (21:00) απέναντι στη γνώριμη αντίπαλό του, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παράλληλα με τη δράση στο παρκέ, η Αττική φιλοξενεί σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στη γιορτή της EuroLeague, με σπουδαίες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ να δίνουν το «παρών». Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι, όπου οι «Trace 'n Chase» οργάνωσαν ένα ξεχωριστό event με προσκεκλημένους τους Κάιλ Χάινς, Μάικ Μπατίστ, Δημήτρη Διαμαντίδη και Θοδωρή Παπαλουκά. Φίλοι του μπάσκετ κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους legends του αθλήματος, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να αποσπάσουν αυτόγραφα.

Έτσι ο Κάιλ Χάινς φιλοξενήθηκε και στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet», όπου εξέφρασε το... άγχος του για τον τελικό του Ολυμπιακού, ενώ τόνισε τον συμβολισμό του να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Η συνέντευξη του Κάιλ Χάινς

Για τον κόσμο που βρέθηκε εκεί: «Είναι απίστευτο. Ξέρεις, πολλοί από εμάς έχουμε σταματήσει να αγωνιζόμαστε εδώ και καιρό, οπότε το να εισπράττεις ακόμα αυτή την αγάπη, τον θαυμασμό και την υποστήριξη από τους φιλάθλους είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστό».

Για τα συναισθήματά του που ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό: «Έχω τρομερό άγχος! Έχω το ίδιο άγχος σαν να παίζω εγώ ο ίδιος. Το να βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα, όπου έχω τόσες υπέροχες αναμνήσεις, αναμνήσεις από την κατάκτηση τίτλων και τροπαίων και να βλέπω τώρα κάποιους από τους φίλους μου και πρώην συμπαίκτες μου να έχουν την ευκαιρία να το επαναλάβουν, σίγουρα με κάνει να ανυπομονώ ακόμα περισσότερο. Νιώθω μια νευρικότητα σαν να πρόκειται να μπω εγώ στο παρκέ».

Για το κλειδί του αυριανού τελικού: «Πιστεύω ότι, όπως τα περισσότερα παιχνίδια αυτού του επιπέδου, έτσι κι αυτό θα κριθεί στις λεπτομέρειες, σε τέσσερις ή πέντε κατοχές. Θεωρώ, λοιπόν, πως θα κερδίσει όποιος δείξει τη μεγαλύτερη συνέπεια και σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μιλάμε για δύο ομάδες που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Οι παίκτες έχουν τεθεί αντιμέτωποι για πολλά χρόνια και ξέρουν τις συνήθειες και τις τάσεις του αντιπάλου.

Συνεπώς, όλα θα κριθούν στο ποιος θα κάνει τις «μικρές δουλειές» στο γήπεδο, ποιος θα βγάλει τις άμυνες και τα hustle plays και ποιος θα πάρει τους πόντους ψυχολογίας και ενέργειας. Αυτά είναι τα στοιχεία που αλλάζουν το μομέντουμ. Όποια ομάδα τα καταφέρει και ελπίζω αυτή να είναι ο Ολυμπιακός, θα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να νικήσει».

Για το αν είναι συμβολικό που ο Ολυμπιακός δίνει αυτή τη... μάχη στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου του: «Αυτό θα ήταν ένα φινάλε βγαλμένο από παραμύθι! Σαν τέλος κινηματογραφικής ταινίας. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα τελευταία Final Four, όπου ο Ολυμπιακός έφτασε τόσο κοντά στην πηγή αλλά έχασε τον τίτλο στις λεπτομέρειες, είτε από ένα buzzer beater είτε σε κάποιο πολύ σκληρό παιχνίδι.

Το να καταφέρουν, λοιπόν, να το σηκώσουν καταρχάς «στο σπίτι τους», εδώ στην Αθήνα, το κάνει ήδη πολύ ξεχωριστό. Αλλά το να έχεις την ευκαιρία να πανηγυρίσεις το τρόπαιο μέσα στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου σου... αυτό θα έβαζε την πιο εμφατική σφραγίδα σε αυτή την ιστορία!»

Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».