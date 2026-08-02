Η εθνική ομάδα νέων γυναικών ηττήθηκε από την Ισπανία με 17-13, όμως με νίκη επί της Ιταλίας πάει απευθείας στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στην πόλη Οέιρας της Πορτογαλίας.

Η εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 17-13, στο 2ο παιχνίδι της για τον Ά όμιλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στην πόλο Οέιρας της Πορτογαλίας.

Αυτό σημαίνει πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει τη νίκη απέναντι στην Ιταλία το βράδυ της Δευτέρας (3/8, 22:15) για να πάρει τη 2η θέση στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση για τα προημιτελικά της Τετάρτης (5/8, 22:15), αλλιώς θα χρειαστεί να δώσει αγώνα χιαστί την Τρίτη (4/8, 19:15), για να είναι στην οκτάδα.

Μετά το 9ο λεπτό (4-4), η Ισπανία προηγήθηκε 6-4 και 7-5, όμως οι Κοβάτσεβιτς και Σαλταμανίκα διαμόρφωσαν το 7-7 για το πρώτο ημίχρονο.

Η εθνική ομάδα βρέθηκε ξανά με μειονέκτημα δύο γκολ στο 3ο οκτάλεπτο, με την Καραμπέτσου να μειώνει σε 11-10 και τη Μαργαρίτη σε 12-11.

Στο 4ο οκτάλεπτο η Αφροδίτη Μπιτσάκου μείωσε εκ νέου σε 13-12 (05:03), όμως οι Ισπανίδες ξέφυγαν για πρώτη φορά με τρία γκολ, 15-12 (01:56), εξασφαλίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά με το τελικό 17-13.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-4, 5-3, 5-2.

Ελλάδα (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς 2, Δρακωτού, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα 1, Τσιουγκρή, Κρασσά, Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 3, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1, Αφρ. Μπιτσάκου 2.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Ιταλία-Ισραήλ 17-12

