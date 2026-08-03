Ο Μίλαν Βιτάλις με story του στα Social Media επί της ουσίας αποχαιρέτησε τους φίλους της Γκιόρ, με τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ να φαίνεται πως προχωράει.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της απόκτησης του εκλεκτού χαφ των Ριμπάλτα - Νίκολιτς, με το όνομα αυτού να είναι Μίλαν Βιτάλις.

Νωρίτερα η Γκιόρ επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις και ο 24χρονος χαφ δεν ήταν στην αποστολή των πρωταθλητών Ουγγαρίας για το σημερινό ματς πρωταθλήματος.

Ο διεθνής μέσος δεδομένα θα αποχωρήσει από την ομάδα που ανδρώθηκε και σε αυτό το πλαίσιο με story στο Instagram ευχαρίστησε και επί της ουσίας αποχαιρέτησε τους φιλάθλους του κλαμπ.

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Είμαι ευγνώμων σε εσάς και σε όλους! Είμαι πάντα σεβαστικός! Στείλτε τα έργα σας στον Κύριο, και τα σχέδιά σας θα σταθεροποιηθούν», αναφέρει στην ανάρτηση του ο μέχρι σήμερα αρχηγός της Γκιόρ.

Στο βίντεο που ανάρτησε οι φίλοι των πρωταθλητών Ουγγαρίας φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του, καθώς αποτελεί αγαπημένο παιδί της κερκίδας, όντας παίκτης που αναδείχθηκε από την ομάδα τους, στην οποία εντάχθηκε σε ηλικία 10 ετών.

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