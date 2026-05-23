Κοζέρ: «Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη ομάδα από τη Ρεάλ όταν είναι αουτσάιντερ»

O Φαμπιέν Κοζέρ με ανάρτηση του σχολίασε τον τελικό της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στη Ρεάλ, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Φαμπιάν Κοζέρ έχει πανηγυρίσει στο παρελθόν Euroleague με τους Μαδριλένους το 2023 κόντρα στον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης στην φετινή μάχη στον τελικό.

«Δεν γνωρίζω καμία ομάδα πιο επικίνδυνη από τη Ρεάλ Μαδρίτης όταν είναι αουτσάιντερ...» έγραψε ο Γάλλος.

No conozco a un equipo más peligroso que el Real Madrid siendo outsider.. May 23, 2026

