Ο Ολυμπιακός με τον κόσμο του να... βουλιάζει το T-Center, επιβλήθηκε μέσω της τρομερής άμυνάς του απέναντι στη Φενέρμπαχτσε επικρατώντας με 79-61 για να κερδίσει με το σπαθί του την πρώτη θέση για τον τελικό του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Το πιο συναρπαστικό σημείο της σεζόν ξεκίνησε και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (79-61) στον πρώτο ημιτελικό τoυ Final Four της EuroLeague και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05), όπου περιμένει τον αντίπαλό του από το Βαλένθια - Ρεάλ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να... κλειδώσει με κάθε πιθανό τρόπο σε κάθε σημείο της αναμέτρησης το σύνολο του Σαρούνας Γιασίκεβίτσιους και να βρεθεί ένα βήμα πριν από το πολυπόθητο τρόπαιο μετά από πέντε σερί παρουσίες σε Final Four.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η εξέλιξη του αγώνα

Νευρικά ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες, με τα πρώτα δύο λεπτά να περνούν χωρίς σκορ. Το... ρόδι έσπασε ο Γουόκαπ για το 2-0 στο 7:29. Πολύ καλή ήταν η αμυντική λειτουργία και από τις δύο πλευρές, ενώ το άγχος κυριαρχούσε στις επιθετικές επιλογές αμφότερων. Η Φενέρ έμεινε χωρίς σκορ για περισσότερα από τέσσερα λεπτά, με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί από την κορυφή για το 5-0 του Ολυμπιακού και να το κάνει ξανά στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης για το 8-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριαρχούσαν πλήρως, την ώρα που η Φενέρ είχε 0 πόντους, 0/5 τρίποντα, 4 λάθη και κανένα εύστοχο δίποντο. Το καλάθι του Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 10-0 στο 3:56. Μετά το 12-0 του Ολυμπιακού, ο Μπιρτς πέτυχε το πρώτο καλάθι της Φενέρ, τρία λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ο Ντε Κολό ακολούθησε με τρίποντο για το 12-5 στο 7:33. Το πρώτο φάουλ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι καταγράφηκε μετά από 8:11 αγώνα, την ώρα που η Φενέρ είχε ήδη συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Ο Μπιμπέροβιτς έκανε το 15-9, 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όμως ο Γουόρντ απάντησε με τρίποντο για το 18-9. Άμεση ήταν και η αντίδραση του Τάκερ, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ, διαμορφώνοντας το 18-12.

Τον λογαριασμό άνοιξε και ο Πίτερς για το 22-12 βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά με διψήφια διαφορά. Ο ίδιος με 6:50 να μένουν για το ημίχρονο ξανά ευστόχησε από την περιφέρεια μ για το 26-12. Εντωμεταξύ και πάλι η Φενέρμπαχτσε έμεινε χωρίς σκορ για 6 λεπτά δείχνοντας να έχει μπλοκάρει τελειώς επιθετικά. Ο Μπιμπέροβιτς ανέβασε και πάλι ρυθμό με τρίποντο για το 29-17 τρία λεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, όμως ο Πίτερς απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 32-17. Με τέσσερις σερί πόντους η ομάδα του κόουτς Γιασικεβίτσιους έριξε μετά από πολλή ώρα τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα για το 32-24 πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς με ένα 11-0 σερί αναπάντητων πόντων βραχυκυκλώνοντας και πάλι τη Φενέρ. Μέσα σε τρία λεπτά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να περάσουν μπροστά για 20 πόντους (43-23), ωστόσο οι Τούρκοι είχαν παλμό και απάντησαν με ένα δικό τους 0-10 σερί μειώνοντας στους 10 (44-34, στο 24'42"). Πολύ σημαντικά ήταν και τα δύο καλάθια του Βεζένκοβ που έβαλαν και πάλι τον Ολυμπιακό στο +14 (48-34). Ο Χόρτον Τάκερ μπορεί με 5 δικούς του πόντους να προσπαθούσε να κάνει ζημιά, όμως ο Φουρνιέ μαζί με τον MVP της EuroLeague ευστόχησαν από τα 6.75 για το +15 των Πειραιωτών (54-39, στο 28'44").

Η Φενέρ δεν θα τα παρατούσε έτσι έυκολα και με 8 αναπάντητους πόντους μείωσε μέσα σε 1:30 λεπτό στο -7 (56-49). Πέντε σερί πόντοι με αποκορύφωμα το τρίποντο του Φουρνιέ ήταν το... κερασάκι στην τούρτα για να ανακτήσει το διψήφιο προβάδισμά του ο Ολυμπιακός (61-49) σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Πέντε σερί πόντοι και από τον Πίτερς 6 λεπτά πριν το φινάλε για να βρεθεί ο Ολυμπιακός στο +14 (66-52). Στην εξίσωση μπήκε και ο Γουόρντ, ενώ ο Πίτερς συνέχιζε να παίρνει... φωτιά εκτοξεύοντας συνεχώς τη διαφορά (74-57) δύο λεπτά πριν ο Ολυμπιακός βρεθεί στον τελικό. Μπορεί ο Μέλι να ευστόχησε σε τρίποντο πριν το φινάλε του ματς, όμως όλα είχαν κριθεί και οι πανηγυρισμοί πρωταγωνιστούσαν όσο ο Φουρνιέ έγραψε το 79-61.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

Ο MVP... O Άλεκ Πίτερς με τρομερό παιχνίδι 17 πόντων με 3/3 τρίποντα, ενώ μέτρησε παράλληλα 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 17 πόντους και 4/9 τρίποντα μαζί με 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 15 ασίστ για 8 λάθη του Ολυμπιακού έναντι των 12 για 9 λάθη της Φενέρ.

Olympiacos Piraeus Head coach: Georgios Bartzokas Player Min PTS 2FG M/A 2FG % 3FG M/A 3FG % FT M/A FT % O.R. D.R. REB AST STL TO BLK PIR +/- Player0 * 26:06 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 5 5 5 0 2 0 11 +13 T. Walkup 15:07 10 3/6 50% 1/2 50% 1/2 50% 2 1 3 2 0 2 0 6 +10 T. Ward 22:10 16 5/9 55.6% 2/4 50% 0/0 0% 0 5 5 1 0 0 0 16 +8 S. Vezenkov * 17:33 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 -1 +13 K. Papanikolaou * 18:26 15 2/5 40% 2/6 33.3% 5/6 83.3% 1 2 3 1 0 2 0 11 +5 T. Dorsey * 18:13 17 4/4 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 17 +10 A. Peters 26:42 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 1 4 0 0 0 0 18 +11 N. Milutinov * 13:54 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -1 +5 C. Joseph 03:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 2 0 0 0 -3 +6 D. Hall 04:27 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 1 -7 S. Mckissic 09:47 2 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 2 2 0 0 1 0 -4 +1 T. Jones 24:04 10 0/3 0% 3/8 37.5% 1/2 50% 0 4 4 1 4 0 0 10 +15 E. Fournier - - - - - - - - - - - - - - - - - Team - - - - - - - - 1 3 4 - - 1 - 3 - Total 200:00 79 17/32 53.1% 11/27 40.7% 12/20 60.0% 7 26 33 16 4 10 0 92 +90

Fenerbahce Beko Istanbul Head coach: Saras Jasikevicius Player Min PTS 2FG M/A 2FG % 3FG M/A 3FG % FT M/A FT % O.R. D.R. REB AST STL TO BLK PIR +/- Player2 * 30:33 10 4/7 57.1% 0/3 0% 2/4 50% 1 4 5 6 1 1 0 14 -13 W. Baldwin Iv 32:23 7 2/3 66.7% 1/5 20% 0/0 0% 0 4 4 2 1 2 0 5 -15 N. Melli * 30:32 16 3/4 75% 1/7 14.3% 7/8 87.5% 1 6 7 3 0 1 0 23 -10 T. Horton Tucker * 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 B. Boston Jr. 18:30 6 0/1 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 1 5 +3 N. De Colo 29:48 17 2/3 66.7% 4/9 44.4% 1/1 100% 3 3 6 1 2 1 0 18 +20 T. Biberovic * 00:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -6 -10 O. Bitim 12:56 0 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 -5 -2 M. Jantunen 23:24 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 -5 -1 D. Hall * 08:03 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 -1 -1 C. Silva 05:33 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 -1 0 B. Colson 08:13 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 2 1 0 0 1 5 -13 K. Birch * - - - - - - - - - - - - - - - - - Team - - - - - - - - 1 3 4 - - 0 - 3 - Total 200:00 61 13/26 50.0% 8/36 22.2% 11/15 73.3% 8 26 34 14 5 9 3 61 -88

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

