Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ζώνη 4-1, που μπορεί να παίξει ο Σκαριόλο, τη γνωστή «box and one», οπότε ας δούμε τι είναι ακριβώς η εν λόγω άμυνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του τελικού του Final Four της EuroLeague, Ολυμπιακός - Ρεάλ, αναφέρθηκε σε μια μορφή άμυνας ζώνης που έχει παίξει ο Σκαριόλο στο παρελθόν.

Πρόκειται για την άμυνα ζώνης Box and One, η οποία είναι μια υβριδική άμυνα ζώνης στο μπάσκετ που συνδυάζει στοιχεία προσωπικής άμυνας και ζώνης, με τέσσερεις παίκτες να παίζουν άμυνα «χώρου» και έναν άμυνα man to man.

Χρησιμοποιείται κυρίως για να «εξουδετερώσει» έναν εξαιρετικά επικίνδυνο σκόρερ της αντίπαλης ομάδας, διατηρώντας παράλληλα προστασία στη ρακέτα και στις βασικές γραμμές πάσας.

Μια χαρακτηριστική εφαρμογή της ήταν τα Play Offs του 2011 από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Ζοτς είχε βάλει τότε τον Καλάθη να κηνυγά παντού τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ενώ οι υπόλοιποι έπαιζαν άμυνα ζώνης σε διάταξη box (κουτί). Αποτέλεσμα; Η Μπαρτσελόνα που μέχρι τότε είχε εντυπωσιάσει μέσα στη σεζόν, έμοιαζε σαν χαμένη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιό της, φτάνοντας εν τέλει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.

Τι είναι η Box and One

Η διάταξη βασίζεται σε τέσσερις αμυντικούς που σχηματίζουν μια ζώνη τύπου «κουτιού» (box) και έναν παίκτη που παίζει αυστηρή προσωπική άμυνα (“one”) πάνω στον κορυφαίο επιθετικό του αντιπάλου.

Η «box» τοποθέτηση συνήθως έχει:

δύο παίκτες ψηλά, κοντά στις γωνίες της ρακέτας,

δύο χαμηλά, κοντά στο low post και τη baseline.

Ο πέμπτος αμυντικός ακολουθεί παντού τον βασικό δημιουργό ή σκόρερ της αντιπάλου ομάδας.

Στόχος της άμυνας

να βγει εκτός ρυθμού ο σταρ του αντιπάλου,

να αναγκαστούν οι υπόλοιποι παίκτες να δημιουργήσουν,

να διαταραχθεί η κυκλοφορία της μπάλας και το spacing.

Πλεονεκτήματα

1. Περιορίζει τον σταρ

Ο προσωπικός αμυντικός μπορεί να πιέζει συνεχώς την μπάλα ή να ακολουθεί τον παίκτη χωρίς βοήθειες ευθύνης man-to-man.

2. Προστατεύει τη ρακέτα

Η τετράδα της ζώνης κρατά συμπαγή διάταξη και δυσκολεύει κοψίματα από off ball καταστάσεις και post παιχνίδι.

3. Μπερδεύει την επίθεση

Πολλές ομάδες δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν άμεσα αν αντιμετωπίζουν ζώνη ή προσωπική άμυνα, γεγονός που στερεί πολύτιμα δευτερόλεπτα από την επίθεση.

Αδυναμίες

1. Ευάλωτη στο καλό σουτ

Αν η επίθεση κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα, δημιουργούνται ελεύθερα περιφερειακά σουτ.

2. Δύσκολες περιστροφές

Η ζώνη «box» απαιτεί συνεχείς επικοινωνίες, ειδικά στις γωνίες και στο high post.

3. Επιθετικό ριμπάουντ

Οι ζώνες γενικά δυσκολεύονται στο box out, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο προσωπικό μαρκάρισμα.

4. Κίνδυνος mismatch

Αν ο παίκτης που παίζει το «one» (την προσωπική άμυνα) κουραστεί ή χάσει επαφή, η άμυνα καταρρέει.

Πώς αντιμετωπίζεται επιθετικά

Οι βασικοί τρόποι «χτυπήματος» της Box and One είναι:

γρήγορη κυκλοφορία μπάλας,

τοποθέτηση παίκτη στο high post,

screen πάνω στον προσωπικό αμυντικό,

overload στη μία πλευρά,

cuts από baseline,

αξιόπιστο περιφερειακό σουτ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να συμμετέχει ενεργά ο παίκτης που μαρκάρεται man to man, ώστε να «τραβά» πάνω του την άμυνα και να δημιουργεί χώρους.

Η Box and One αποτελεί εξαιρετικό tactical weapon όταν μια ομάδα θέλει να «κόψει» τον ρυθμό ενός superstar. Όταν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να αποδιοργανώσει ακόμα και κορυφαίες επιθέσεις.

Η επιτυχία της εξαρτάται από:

την ενέργεια του προσωπικού αμυντικού,

την επικοινωνία της τετράδας της ζώνης,

και την ικανότητα της επίθεσης να διαβάζει γρήγορα τα κενά.

