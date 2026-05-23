Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό που θέλει... «one more» για να κατακτήσει την EuroLeague που αξίζει.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την μεγάλη πρόκληση και με μια ακόμη νίκη θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης!

Προσωπικά δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατο στον τελικό και ούτω καθεξής. Αν πάει με αυτό το mindset στο ΟΑΚΑ, θα χάσει.

Η Ρεάλ είναι σε άθλια κατάσταση, με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα να μετατρέπει μια ήδη άσχημη υπόθεση σε τραγική. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η Ρεάλ θα παραδώσει τα όπλα αμαχητί.

Ή ξεχνάμε πως και το 2023 ο Ολυμπιακός τα είχε όλα στρωμένα τέλεια και εν τέλει είδε τον Σέρχι Γιουλ να τον πληγώνει στο τέλος. Φέτος, πάντως, έχει την ευκαιρία να επουλώσει σε έναν σημαντικό βαθμό αυτές τις πληγές που δεν έχουν κλείσει από τον Μάιο του 2023.

Προσωπικά και να μην έλειπαν οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα, πάλι θα έλεγα πως ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και μπορεί να καθαρίσει το ματς. Πόσω μάλλον τώρα που η Βασίλισσα είναι γυμνή στο «5», καθώς δεν έχει κανέναν παίκτη διαθέσιμο σε αυτή τη θέση.

Ο Ολυμπιακός, ο σοβαρός Ολυμπιακός, σε λίγες ώρες θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του να μην προετοιμάσουν τους παίκτες με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να δείξουν αυτό που πρέπει στο παρκέ.

Το έκαναν άλλωστε και απέναντι στη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός πραγματικά κατάπιε την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, η μόνη ομάδα που υπήρχε στο παρκέ ήταν ο Ολυμπιακός. Η Φενέρμπαχτσε το μόνο που είχε ήταν κάποια λίγα και σκόρπια ξεσπάσματα, που όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν τον τρόπο να σταματήσουν.

Στην αρχή ο Ντόρσεϊ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά. Την σκυτάλη πήρε ο Άλεκ Πίτερς που στο δεύτερο δεκάλεπτο διέλυσε την άμυνα της Φενέρ με τα fade away του από το ποστ. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε τα… δικά του και στο τέταρτο ήρθε η σειρά του Εβάν Φουρνιέ να πάρει και να βάλει μεγάλα σουτ, τελειώνοντας τα όνειρα της τουρκικής ομάδας.

Πέραν όμως εκείνον που στην επίθεση έκαναν καλή δουλειά, δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε στην άμυνα. Όλοι έβαλαν τα κορμιά τους, όλοι έκαναν τη βουτιά που έπρεπε, όλοι πάλευαν στα ριμπάουντ. Ο Μιλουτίνοφ για παράδειγμα ήταν κομβικότατος με τα 13 ριμπάουντ του, παρότι τελείωσε το ματς με μόνο 6 πόντους. Υπήρχαν άλλοι να σκοράρουν, δεν χρειαζόταν κι εκείνος να πάρει πολλές προσπάθειες.

Τώρα όμως, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός στον ημιτελικό. Όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμη. Και ο Ολυμπιακός έχει μια ιστορική ευκαιρία μπροστά του. Γιατί θα είναι πολύ κρίμα η ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ στην ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια να μην έχει σηκώσει το τρόπαιο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το χρωστούν πρωτίστως στους εαυτούς τους την Κυριακή να είναι αυτοί που πρέπει και να σηκώσουνς τον ουρανό του ΟΑΚΑ το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο κόσμος πάντως θα είναι στο πλευρό τους και πάλι. Περίπου 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού μετέτρεψαν το κλειστό του Αμαρουσίου σε ΣΕΦ και η ατμόσφαιρα ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Γιατί και ο κόσμος ήταν σε αποστολή και δεν άφησαν την ομάδα δευτερόλεπτο χωρίς στήριξη. Αυτό θα κάνουν και το βράδυ της Κυριακής, όπου θα έχουν εξασφαλίσει σίγουρα περισσότερα εισιτήρια, ώστε το ερυθρόλευκο χρώμα στις εξέδρες να είναι ακόμη πιο έντονο.

«Ένα ακόμη» λοιπόν, όπως είπε και ο Εβάν Φουρνιέ μετά το φινάλε της αναμέτρησης. «One more» για να στεφθεί δίκαια πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζώκα! Τα υπόλοιπα την Κυριακή το βράδυ…

ΥΓ. Η μαραθώνια εκπομπή μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε τα είχε όλα. Αξίζει να δείτε ξανά όλα όσα συνέβησαν σε αυτήν, διότι ήταν μια εκπομπή που πραγματικά είχε τα πάντα!

ΥΓ2. Προσωπικά μια από τις πιο σημαντικές στιγμές ήταν το χαμόγελο του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια. Ο Αμερικανός δεν θα μπορούσε να μην είναι στο πλευρό των συμπαικτών του σε αυτή τη στιγμή της σεζόν και το να τον βλέπεις χαρούμενο, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που πέρασε τα τελευταία χρόνια, είναι ανεκτίμητο.

ΥΓ3. Το είπαμε και θα το ξαναπούμε. ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ο κόσμος του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά!

