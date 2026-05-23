Ο Βασίλης Σπανούλης είναι από τους πλέον περιζήτητους προπονητές στην Ευρώπη και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς υποστήριξε ότι η τελική απόφαση θα παρθεί τον ερχόμενο μήνα.

Ο γνωστός Σέρβος ατζέντης εκπροσωπεί τον Βασίλη Σπανούλη εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Είναι γνωστό επίσης το επίπεδο επιρροής του στις αποφάσεις του ομοσπονδιακού προπονητή. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα Mozzart Sport, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς μίλησε για την ιδιαιτερότητα των Final Four της Euroleague επιβεβαιώνοντας επίσης ότι πολλές «δουλειές» κλείνουν στο τριήμερο της συνύπαρξης ατζέντηδων και διοικήσεων ομάδων παρουσία και αθλητών. Καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είναι από τους πλέον περιζήτητους προπονητές, ρωτήθηκε για το μέλλον του, έπειτα από την αποχώρηση του ομοσπονδιακού προπονητή από την τεχνική ηγεσία της Μονακό.

«Εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα έχουν ξεκινήσει οι επαφές κι αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται σοβαρά, αντικειμενικά όμως, είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα παρθεί η τελική απόφαση», είπε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποφεύγοντας να κατονομάσει τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Βασίλη Σπανούλη. Στην πραγματικότητα βέβαια, αυτές ήδη είναι γνωστές όπως εξίσου γνωστές είναι και οι περιπτώσεις των ομάδων που ήδη έχει απορρίψει ο προπονητής της Εθνικής ομάδας.

«Έχοντας μια συνεργασία διάρκειας περισσότερα από είκοσι χρόνια, επικοινωνούμε όλο τον χρόνο για ένα σωρό μπάσκετ και με κεντρικό αντικείμενο συζήτησης. Συνεπώς, ξέρω καλά τι είναι καλό για τον ίδιο, χωρίς να είναι απαραίτητο να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση. Πάντα συμφωνούμε σε απόλυτο βαθμό», συμπλήρωσε.

Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε με την οικογένειά του στο T-Center μαζί με την οικογένειά του για το Final Four της Euroleague και μάλιστα παρακολούθησε τον δεύτερο ημιτελικό αγώνα μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης μαζί με τον κουμπάρο του αλλά και τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης, Νίκο Ζήση.