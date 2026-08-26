Ο Γιώργος Τανούλης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο και θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Άρη για τον επόμενο μήνα.

Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε και πάλι άτυχος στη διάρκεια της προετοιμασίας του Άρη καθώς ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέστη (μερική) ρήξη μηνίσκου και μάλιστα υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης του προβλήματος. Το χρονικό διάστημα της απουσίας του προσδιορίζεται στον έναν μήνα. Είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που ο Γιώργος Τανούλης τραυματίζεται στη διάρκεια της προετοιμασίας των «κίτρινων» καθώς το ίδιο είχε συμβεί και πριν από ακριβώς έναν χρόνο με συνέπεια την απώλεια της περασμένης αγωνιστικής σεζόν.

Σε ότι αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, το διάστημα της απουσίας του περιορίστηκε μέσα από τις θεραπείες στις οποίες ήδη υποβάλλεται. Σύμφωνα με την ΚΑΕ Άρης, ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη.