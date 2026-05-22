Ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Ζήσης, βρίσκεται στην Αθήνα για το F4 της Euroleague και παρακολούθησε τους ημιτελικούς αγώνες μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη.

Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται από την Τετάρτη (20/5) στην Αθήνα έχοντας προγραμματίσει μια σειρά συναντήσεων που αφορούν την επόμενη μέρα αλλά και το μακροπρόθεσμο σχέδιο των «κίτρινων». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, αλλά και με εκπροσώπους παικτών.

Μάλιστα ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης, παρακολούθησε τους ημιτελικούς αγώνες μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη καθώς πέραν της συνύπαρξής τους στην Εθνική ομάδα είναι και κουμπάροι.