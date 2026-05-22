Άρης: Σπανούλης και Ζήσης παρακολούθησαν μαζί τους αγώνες του F4
Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται από την Τετάρτη (20/5) στην Αθήνα έχοντας προγραμματίσει μια σειρά συναντήσεων που αφορούν την επόμενη μέρα αλλά και το μακροπρόθεσμο σχέδιο των «κίτρινων». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, αλλά και με εκπροσώπους παικτών.
Μάλιστα ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης, παρακολούθησε τους ημιτελικούς αγώνες μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη καθώς πέραν της συνύπαρξής τους στην Εθνική ομάδα είναι και κουμπάροι.
