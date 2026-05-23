Σκαριόλο: «Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι για Γκαρούμπα, η ατμόσφαιρα μπορεί να δημιουργήσει πίεση στον Ολυμπιακό»

Δείτε όσα είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο ενόψει του τελικού της Euroleague της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει θέση για τον τελικό, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Εκεί περιμένει η Ρεάλ (24/5, 21:00) του Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο προπονητής της Βασίλισσας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του τελικού και αποθέωσε τους Πειραιώτες για την πορεία τους, ενώ πρόσθεσε πως οι Μαδριλένοι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι και να παίξουν τα... χαρτιά τους.

Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Eίμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να σταματήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο αντίπαλος μας είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος ανάλογα πως θα το δεις. Είμαστε εδώ για έναν λόγο. Γινόμαστε καλύτεροι όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει την πρώτη θέση στη regular season. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Πρέπει να... παίξουμε τα χαρτιά μας μέχρι το τέλος του ματς.

Οι ημιτελικοί είναι ημιτελικοί και οι τελικοί είναι τελικοί. Έχεις μια μέρα να προετοιμαστείς πνευματικά και τακτικά. Πρέπει να έχεις προετοιμασμένους τους παίκτες. Προετοιμάζουμε συνέχεια ένα ματς ξεχωριστά. Πρέπει να κάνεις τα πάντα σε λίγο χρόνο», ανέφερε αρχικά.

Για την απουσία των ψηλών της Ρεάλ και την ψυχολογική προσέγγιση της ομάδας του μετά και την παρουσία του Ολυμπιακού στον ημιτελικό: «Ο Γκαρούμπα κάνει εξετάσεις, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Δείχνει σοβαρός τραυματισμός. Όταν η ομάδα έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης, θα σας ενημερώσει. Νομίζω πως είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση. Δουλεύουν σκληρά όλη τη σεζόν. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας και να προσπαθήσουμε να παίξουμε τα... χαρτιά μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο μας και την ατμόσφαιρα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις πιθανότητες μας. Δεν παίζεις τελικό Euroleague κάθε χρόνο ακόμα και αν είσαι σπουδαία ομάδα, σπουδαίος παίκτης. Αν είσαι εδώ για να ανταγωνιστείς, έχεις πιθανότητα».

Για το ενδεχόμενο ήττας και το αν είναι αποτυχία: «Ναι να επικεντρωθούμε στη δική μας προετοιμασία, όπως εγώ στη δική μου προετοιμασία. Προφανώς θα είμαστε χαρούμενοι αν νικήσουμε στον τελικό. Δεν θα αισθανόμαστε αποτυχημένοι αν ηττηθούμε. Υπάρχουν 18 ομάδες που ξεπεράσαμε και απομένουν δύο. Έχει να κάνει με το να δίνεις το 100% σου και να ελέγχεις τα συναισθήματα σουτ. Τη Δευτέρα το πρωί, ο ήλιος θα ανατείλει και οι άνθρωποι θα προετοιμάζονται για τις δουλειές του. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο ξέροντας ότι μπορούμε να δώσουμε το 100%. Η ιστορία της Ρεάλ δεν σταματάει και δεν αρχίζει εδώ. Είμαστε αφοσιωμένοι».

Για το αν θα πάει σε κάποιες διαφοροποιήσεις στον τελικό: «Είναι 12 εναντίον 12. Η ατμόσφαιρα προφανώς θα είναι εκπληκτική για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα παίξουμε. Μπορεί να δημιουργήσει πίεση και υποχρεωτική νίκη στον Ολυμπιακό».

