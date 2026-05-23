Ρεάλ Μαδρίτης: Ο πρώτος τελικός του Σκαριόλο και ο Γιούλ που φτάνει σε συμμετοχές τον Σλούκα

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα βρεθεί για πρώτη φορά σε τελικό της Euroleague το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00), ενώ ο Σέρχιο Γιουλ έχει την ευκαιρία να πιάσει τον Κώστα Σλούκα σε συμμετοχές σε αναμετρήσεις του Final Four.

Η Ρεάλ ήταν ξεκάθαρα καλύτερη από τη Βαλένθια και με τη νίκη (105-90) της στον ημιτελικό πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Euroleague, όπου θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) στο Telekom Center Athens.

Ένα αποτέλεσμα που δίνει τη δυνατότητα στον Σέρτζιο Σκαριόλο να καθίσει στον πάγκο σε τελικό της Euroleague για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο Ιταλός τεχνικός έχει μια τεράστια καριέρα, όπου κατέκτησε αρκετούς τίτλους, αλλά για πρώτη φορά θα βρεθεί σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, με την πρόκριση στον τελικό της Euroleague δίνεται η δυνατότητα στον Σέρχιο Γιουλ να πιάσει σε συμμετοχές σε αναμετρήσεις των Final Four τον αρχηγό του Παναθηναϊκού Κώστα Σλούκα. Οι δύο έμπειροι γκαρντ έχουν 11 συμμετοχές σε Final Four με τον «κάπτεν» του Παναθηναϊκού AKTOR να έχει παίξει σε 22 παιχνίδια, ενώ ο Ισπανός έφτασε τα 21 και με τον τελικό της Κυριακής (24/5) πιάνει τον Έλληνα άσο.

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».