Η Ρεάλ έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta), επικρατώντας της Βαλένθια με 90-105 και διεκδικώντας το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας της στο remake του Κάουνας. Πλήγμα με τον Ουσμάν Γκαρούμπα που αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε την αξιόμαχη Βαλένθια με 90-105 και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό έπειτα από τρία χρόνια, μετά τη συνάντηση των δύο ομάδων στο ματς τίτλου του Κάουνας, που κρίθηκε με το καλάθι του Σέρχιο Γιουλ.

Οι Μαδριλένοι σημείωσαν 62 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, σουτάροντας με τρομερά ποσοστά στο τρίποντο, ωστόσο είδαν την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να επιστρέφει στο τρίτο δεκάλεπτο.

Παρ’ όλα αυτά, έχτισαν ξανά διψήφιες διαφορές, φτάνοντας στη νίκη και διεκδικώντας πλέον το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας τους. Το ζήτημα πλέον έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και πήγε στα αποδυτήρια. Σημειωτέον, εκτός δράσης είναι οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λέν, ενώ μένει να φανεί το μέγεθος της ζημιάς του Γκαρούμπα.

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Ο Μάριο Χεζόνια ηγήθηκε επιθετικά της Ρεάλ Μαδρίτης στα πρώτα λεπτά του ημιτελικού με τη Βαλένθια, κάνοντας το 8-13 για τη «Βασίλισσα» και φτάνοντας τους οκτώ προσωπικούς πόντους. Οι Μαδριλένοι βρήκαν λύσεις με το μακρινό σουτ απέναντι στη Βαλένθια, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπράξτον Κι (9π.) και Κάμερον Τέιλορ (8π., 4/4 δίπ.). Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πήρε το προβάδισμα με τρίποντο του Σέρχιο Ντε Λαρέα, για το 22-19, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο στο Telekom Center Athens έκλεισε στο 28-26. Η Βαλένθια μοίρασε επτά ασίστ χωρίς κανένα λάθος, απέναντι στη Ρεάλ, η οποία σούταρε με 50% στο δίποντο (5/10) και 57% στο τρίποντο (4/7).

Στη συνέχεια, πάντως, οι Blancos είχαν τον έλεγχο και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Φακούντο Καμπάτσο ευστόχησε σε τρίποντο για το 35-47 στο 15’. Η Ρεάλ συνέχισε να σουτάρει με εντυπωσιακά ποσοστά πίσω από τα 6.75, φτάνοντας τα 9/13 τρίποντα με τον Αργεντινό γκαρντ. Το νέο τρίποντο του Καμπάτσο έκανε το 45-57, ενώ η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 56-62, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-36 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Μαδριλένοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, σημειώνοντας 62 πόντους και μοιράζοντας 14 ασίστ για μόλις τρία λάθη, έχοντας «διψήφιους» τους Χεζόνια (13π.) και Λάιλς (13π.).

Η Βαλένθια προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 66-70 με τον Χάιμε Πραντίγια στα μισά της τρίτης περιόδου, ωστόσο η Ρεάλ άντεξε στην πίεση, βρήκε λύσεις με τους Ντεκ και Μαλεντόν, ο οποίος ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (70-80, 28’). Τελικά, η Ρεάλ διατήρησε το προβάδισμα έως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 90-105 και διεκδικώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105.

Ο MVP: Ο Μάριο Χεζόνια ηγήθηκε της Ρεάλ στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, σημειώνοντας 25 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράξτον Κι είχε 13 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τρεις ασίστ όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τη Βαλένθια.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 11/19 τρίποντα της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο ημίχρονο.

VALENCIA BASKET (Coach: P. Martinez) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BLK PF FO +/- IDX STARTERS 4 J. PRADILLA * 23:16 15 4/6 2/5 1/2 54.5% 1 7 8 1 0 1 1 0 3 17 21 3 N. REUVERS * 18:47 15 5/5 1/1 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 23 15 8 J. MONTERO * 30:46 15 3/8 2/8 3/3 31.3% 0 2 2 9 2 3 0 1 4 17 14 1 K. TAYLOR * 30:38 11 4/5 1/4 0/0 55.6% 3 3 6 4 5 0 0 4 4 12 15 0 B. BADIO * 22:16 6 3/6 0/3 0/0 33.3% 0 2 2 1 0 1 0 5 1 0 1 BENCH 7 B. KEY 25:01 13 5/7 1/2 0/0 66.7% 1 4 5 3 0 0 2 2 0 19 17 12 N. SAKO 15:25 6 3/3 0/0 0/2 60.0% 2 2 4 0 1 1 1 2 2 0 10 13 D. THOMPSON 13:35 3 0/1 1/3 0/0 25.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 5 S. DE LARREA 08:59 3 0/1 1/2 0/0 33.3% 1 0 1 3 1 0 0 0 2 2 2 24 M. COSTELLO 06:53 3 0/1 1/1 0/0 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 10 O. MOORE 04:24 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 32 I. NOGUES 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 90 27/44 10/29 6/9 51.4% 9 22 31 23 9 6 5 21 18 - 101

REAL MADRID (Coach: S. Scariolo) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FO +/- IDX STARTERS 11 M. HEZONJA * 30:44 25 5/8 3/6 6/8 57.1% 2 5 7 3 0 1 0 2 7 3 33 7 F. CAMPAZZO * 25:17 8 0/2 2/6 2/2 25.0% 0 0 0 8 0 0 0 2 4 0 6 6 A. ABALDE * 16:11 5 1/2 1/3 0/0 40.0% 2 1 3 2 0 0 0 1 2 5 5 8 C. OKEKE * 17:09 5 1/1 1/4 0/0 40.0% 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 5 16 U. GARUBA * 22:17 2 1/3 0/0 0/0 33.3% 0 5 5 0 0 1 2 2 3 2 4 BENCH 0 T. LYLES 23:48 17 3/5 3/6 2/2 54.5% 1 6 7 1 0 0 0 2 1 1 19 14 G. DECK 22:04 16 6/10 0/2 4/5 50.0% 5 3 8 2 0 1 0 0 2 1 20 24 A. FELIZ 20:26 15 2/7 3/4 2/2 45.4% 3 5 8 3 1 1 0 1 0 2 17 12 T. MALEDON 16:24 12 2/5 1/2 5/6 42.9% 1 2 3 3 0 1 0 1 4 15 15 23 S. LLULL 05:02 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 0 9 G. PROCIDA 00:19 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 I. ALMANSA 00:19 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 105 21/43 14/34 21/25 45.5% 19 29 48 23 1 5 3 18 21 - 124

