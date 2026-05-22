Η Ρεάλ σμπαράλιασε τα κοντέρ με 62 πόντους στο ημίχρονο, 11/19 τρίποντα και 14 ασίστ για τρία λάθη!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη βελόνα στο κόκκινο στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με τη Βαλένθια, σημειώνοντας 62 πόντους και σουτάροντας με 57.9% στο τρίποντο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στη Βαλένθια, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει πρώτος την παρουσία του στο μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε ρυθμό στην επίθεση και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 56-62.

Σε αυτό το διάστημα, οι Blancos σούταραν 11/19 δίποντα (57.9%), 11/19 τρίποντα (57.9%) και 7/9 βολές (77.8%), μάζεψαν 18 ριμπάουντ (14-4) και μοίρασαν 14 ασίστ για μόλις τρία λάθη, ενώ οι Λάιλς και Χεζόνια σημείωσαν από 13 πόντους έκαστος.

