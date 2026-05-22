Ο Ολυμπιακός επικράτησε 79-61 της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four της Αθήνας! Οι ερυθρόλευκοι ήταν κυριαρχικοί στον πρώτο ημιτελικό και επιβλήθηκαν 79-61 της Φενέρμπαχτσε παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που έκαναν μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην τουρκική ομάδα θα περιμένουν το νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια, προκειμένου να μάθουν τον αντίπαλό τους και να διεκδικήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού γιόρτασαν με τη ψυχή τους την πρόκριση, κάνοντας κατακόκκινο τον Πειραιά, ξεσπώντας σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Δείτε το video:

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».