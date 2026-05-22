Το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) ο Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε (79-61) στον ημιτελικό της Φενέρμπαχτσε και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Final Four της Euroleague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που έκαναν μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην τουρκική ομάδα θα περιμένουν το νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια, προκειμένου να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00).

Το πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61

Βαλένθια – Ρεάλ (21:00)

Τελικός (24/5)

Ολυμπιακός – Ρεάλ ή Βαλένθια (21:00)

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».