Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης το Final Four της Euroleague.

Ο «γκάνγκστερ» των ευρωπαϊκών παρκέ έκανε αισθητή την παρουσία του στο «T-Center» ενόψει του Final Four της Euroleague.

Ο λόγος για τον Νίκο Γκάλη, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο ίδιος έχει την δική του ιστορία από τα Final Fοur καθώς έχει πάρει μέρος τέσσερις φορές, τρεις με τον Άρη (1988, 1989, 1990) και μία με τον Παναθηναϊκό (1993).

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

