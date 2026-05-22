Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του «Telekom Center Athens» για το Final Four της Euroleague.

Αρκετή ώρα πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε, οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν την δική τους ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου.

Σε μια... ασυνήθιστη εικόνα, είχαν κάνει κόκκινο το «Telekom Center Athens» βάζοντας την δική τους πινελιά ενόψει του αγώνα με την τουρκική ομάδα με φόντο το εισιτήριο του τελικού.

Συγκεκριμένα αναμένονταν περισσότεροι από 8.000 οπαδοί των Πειραιωτών, οι οποίοι θα είχαν και την μερίδα του λέοντας στις εξέδρες.

🔴🔥 Κόκκινος παλμός στο T-Center και αποδοκιμασίες κατά την είσοδο της Φενέρμπαχτσε.#olympiacosbc pic.twitter.com/lmkyWtVzCB May 22, 2026

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

