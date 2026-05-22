Ολυμπιακός: Η άφιξη των «ερυθρολεύκων» στο «T-Center» για τον ημιτελικό του Final Four
Αντίστροφα μετράει ο Ολυμπιακός για το τζάμπολ του Final Four απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00, Novasports Prime).
Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» έφτασε στο «Telekom Center Athens» δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει καταλήξει στους «12» του ημιτελικού.
Συγκεκριμένα άφησε εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ η 12άδα θα αποτελείται από τους Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Ολυμπιακού στο «T-Center»
🔴🙌 Κατέφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού στο «Τ-Center»#OlympiacosBC pic.twitter.com/c8lHYXGm47— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 22, 2026
