Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση απέναντι στην Φενέρμπαχτσε (18:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καταλήγει στην 12άδα που θα παρατάξει για το ματς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε με ποιους 12 θα πάει στη... μάχη του ημιτελικού του Final Four απέναντι στην Φενέρμπαχτσε (18:00, LIVE από το Gazzetta).

Εν τέλει η απόφαση ήταν να παραταχθεί ο Ολυμπιακός με τρεις σέντερ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να μένει εκτός 12άδας.

Εκτός έμειναν επίσης οι, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Αναλυτικά η 12άδα το Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».