Φουρνιέ: «Το να το θέλεις περισσότερο είναι πάντα καλό»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται απόψε (22/4, 18:00) στη μάχη του 15ου Final Four της ιστορίας του και ο Εβάν Φουρνιέ, λίγο πριν την σπουδαία μάχη με την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens μίλησε για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στους εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Εβάν Φουρνιέ, που στην σειρά των Playoffs κόντρα στην Μονακό μέτρησε 17 πόντους και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο, μίλησε λίγο πριν την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στο παιχνίδι, αλλά και στην μεγάλη θέληση που υπάρχει.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το τζάμπολ του ημιτελικού;

«Έχω πολλές εικόνες στην πραγματικότητα. Η πρώτη που μου έρχεται είναι το Physicality. Νιώθω ότι είμαστε ίδιοι με πέρυσι για να πω την αλήθεια. Έχουμε ένα καλό σύνολο και ο κορμός παραμένει ίδιος».

Είναι πιο δύσκολο το να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη, όταν βρίσκεσαι σε αυτό;

«Το πιο δύσκολο είναι να κερδίσεις. Αυτό στο οποίο αναφέρεσαι είναι το να παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό και να έχεις πολύ υψηλά συναισθήματα, χωρίς να σέβεσαι το παιχνίδι και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά το να το θέλεις περισσότερο είναι πάντα καλό. Το χρειάζεσαι αυτό».

Τι περιμένεις από τους φίλους του Ολυμπιακού αύριο;

«Να είναι ο εαυτός τους, κάτι που σίγουρα θα κάνουν».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

